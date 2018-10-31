Транспортная прокуратура расследует обстоятельства гибели подростка на ж/д путях

Несовершеннолетний получил смертельные травмы после прыжка с поезда на ходу.

В Северно-Западной транспортной прокуратуре организовали проверку смертельного травмирования несовершеннолетнего 30-го октября на пути следования электрички с Удельной до Зеленогорска. В ведомстве полагают, что гибель произошла вследствие неаккуратных действий подростка, который спрыгнул с состава во время его движения. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

На прыжок несовершеннолетнего вынудило торможение состава во время того, как он запрещенным способом переходил между вагонами. Обстоятельства произошедшего в прокуратуре уточняют. Дополнительно сотрудники ведомства проводят проверку исполнения законодательства о безопасности на железнодорожных путях.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области с рельс сошли два вагона грузового поезда с углем.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура