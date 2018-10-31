Следком рассказал подробности о взрыве и теракте в здании ФСБ в Архангельске

Следком опубликовал видео с разъяснениями Светланы Петренко о взрыве в Архангельске.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал о взрыве в Архангельске. Рассказывал первые новости и публиковал первые видео с места происшествия.

Следственный комитет рассказал подробности взрыва в здании ФСБ по адресу Троицкий проспект,54. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статьям "террористический акт" и "незаконное ношение боеприпасов". Светлана Петренко рассказала, что при взрыве погиб 17-летний подросток, и пострадали три сотрудника ФСБ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования. Уже назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы. Светлана Петренко, Официальный представитель СК России

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следком опубликовал видео с 39-летним убийцей и насильником 7-летнего мальчика в Курской области.

Видео: Следственный комитет РФ

Фото: ВК, Архангельск