Следком опубликовал видео с убийцей 7-летнего мальчика в Железногорске Курской области

Следственный комитет опубликовал видео из зала суда и оперативное видео с убийцей и насильником маленького школьника из Железногорска.

Накануне Piter.TV сообщал о жестоком убийстве и изнасиловании 7-летнего мальчика 39-летним соседом по подъезду. Сегодня следком опубликовал видео из зала суда, а также кадры оперативного видео.

23 октября в городе Железногорск Курской области родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 7-летнего ребенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Сообщается, что ребенок зашел после уроков с товарищами в магазин, а затем дети разошлись. Мальчика после этого никто не видел, он не пришел ни домой, ни к бабушке. Поисками ребенка занимались 350 человек. Сегодня стало известно, что тело ребенка найдено в 20 километрах от города рядом с селом Трояново с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, мальчик встретился в лифте со своим 39-летним соседом. Виталий Пащевский обманным путем заманил к себе в квартиру ребенка, где изнасиловал его. Чтобы скрыть следы преступления мужчина ударил ножом в голову мальчика. Затем положил тело убитого им школьника в большую сумку и вывез за город, где спрятал тело в лесополосе, закидав ветками и листьями.

По ходатайству следствия судом Пащевскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СК РФ по Курской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Следственный комитет РФ