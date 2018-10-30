Под Курском спустя неделю найдено тело пропавшего 7-летнего мальчика

Подозреваемым в убийстве и изнасиловании маленького мальчика стал 39-летний сосед.

23 октября в городе Железногорск Курской области родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 7-летнего ребенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Сообщается, что ребенок зашел после уроков с товарищами в магазин, а затем дети разошлись. Мальчика после этого никто не видел, он не пришел ни домой, ни к бабушке. Поисками ребенка занимались 350 человек. Сегодня стало известно, что тело ребенка найдено в 20 километрах от города рядом с селом Трояново с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, мальчик встретился в лифте со своим 39-летним соседом. Мужчина обманным путем заманил к себе в квартиру ребенка, где предположительно изнасиловал его. Чтобы скрыть следы преступления мужчина ударил ножом в голову мальчика. Затем положил тело убитого им школьника в большую сумку и вывез за город, где спрятал тело в лесополосе, закидав ветками и листьями.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Следователями проведен осмотр места захоронения тела мальчика, в настоящее время проводится осмотр места происшествия и допрос задержанного подозреваемого. В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза подозреваемому для установления его склонности к педофилии. В отношении подозреваемого следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Курской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: HUE