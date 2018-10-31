Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 11:03
0
MShaffter
207
Код вставки плеера

При взрыве в здании ФСБ Архангельска погиб один человек и трое пострадали

0
 
 

В сети опубликованы видео и фото с места происшествия.

Сегодня утром, 31 октября, на входе в здание ФСБ в Архангельске произошел взрыв.

Взрыв произошел на входе в здание по адресу Троицкий проспект, 54, где расположено региональное ФСБ. Как передают СМИ, в результате взрыва погиб один человек. Еще трое получили осколочные ранения.

На месте происшествия работают специалисты. По предварительным данным, погибший не является сотрудником ФСБ. Движение по Троицкому проспекту перекрыто.

Ранее Piter.TV сообщал о смертельной массовой аварии в Липецке.

Видео: YouTube/The Caucasus Post

Фото: ВК, Архангельск

Теги: архангельск , взрыв фсб , жесть , новости россии
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5