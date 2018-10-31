При взрыве в здании ФСБ Архангельска погиб один человек и трое пострадали

В сети опубликованы видео и фото с места происшествия.

Сегодня утром, 31 октября, на входе в здание ФСБ в Архангельске произошел взрыв.

Взрыв произошел на входе в здание по адресу Троицкий проспект, 54, где расположено региональное ФСБ. Как передают СМИ, в результате взрыва погиб один человек. Еще трое получили осколочные ранения.

На месте происшествия работают специалисты. По предварительным данным, погибший не является сотрудником ФСБ. Движение по Троицкому проспекту перекрыто.

Ранее Piter.TV сообщал о смертельной массовой аварии в Липецке.

Видео: YouTube/The Caucasus Post

Фото: ВК, Архангельск