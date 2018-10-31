В сети появилось видео с места массовой аварии в Липецке

Очевидцы сняли на видео последствия массовой аварии на мосту в Липецке.

Сегодня утром, 31 октября, в Липецке произошла массовая авария с участием автобуса.

Сообщается, что авария произошла около 6 часов 20 минут на мосту КТЗ. На дороге столкнулись 5 легковых автомобилей, грузовая "Газель" и маршрутный ПАЗ. В ДТП погиб один из водителей, 4 пассажира получили травмы различной тяжести. Движение из-за аварии парализовано.

"Липецкмедиа" опубликовал видео с места происшествия на мосту КТЗ. На опубликованных кадрах видео видно, какие повреждения получили транспортные средства в ДТП.

ГИБДД предстоит выяснить все детали и обстоятельства происшествия.

Видео: YouTube/Липецкмедиа