Комиссии одного из агрегаторов такси в Петербурге проверит ФАС
Сегодня, 15:33
Сегодня в Северной столице свыше 3,8 тыс. водителей такси работают как самозанятые.

Федеральная антимонопольная служба проверит комиссии агрегатора такси в Петербурге. Водители жалуются на ее высокий размер, сообщил депутат городского парламента Алексей Цивилев. 

По словам Цивилева, речь идет о ситуации, когда самозанятый водитель, превысивший лимит дохода, обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. По действующему закону при таком переходе он теряет право работать на арендованной машине. 

После 1 марта 2026 года, когда вступят в силу новые требования к автомобилям такси, повторное внесение старой машины в реестр может стать невозможным, если она не будет им соответствовать. 

Алексей Цивилев, депутат 

ФАС проверит прозрачность тарифной политики агрегатора и возможность установления разумных пределов комиссий для отрасли. 

Сегодня в Северной столице свыше 3,8 тыс. водителей такси работают как самозанятые, что составляет порядка 70% всех перевозчиков. 

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный сообщил о планах продлить запрет на труд мигрантов. 

Фото: Piter.TV

