Улица Маршала Новикова оказалась в пару из-за прорыва трубы

Днем на улице Маршала Новикова в Приморском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил очевидцы в соцсетях.
Вода разлилась по проезжей части. Инцидент произошел в районе перекрестка с Ольховой улицей.
Напомним, сегодня в Приморском районе испытания теплосетей проводит "ТЭК СПб". Петербуржцев просят не приближаться к зоне разлива, даже если там припаркован ваш автомобиль. Ущерб застрахован.
В четверг, 21 апреля, испытания пройдут в в Пушкинском, Калининском, Невском районах
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Христина Смелова
Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Елена Простопрелесть
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