Улица Маршала Новикова оказалась в пару из-за прорыва трубы

Вода разлилась по проезжей части.

Днем на улице Маршала Новикова в Приморском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил очевидцы в соцсетях.

Вода разлилась по проезжей части. Инцидент произошел в районе перекрестка с Ольховой улицей.

Напомним, сегодня в Приморском районе испытания теплосетей проводит "ТЭК СПб". Петербуржцев просят не приближаться к зоне разлива, даже если там припаркован ваш автомобиль. Ущерб застрахован.

В четверг, 21 апреля, испытания пройдут в в Пушкинском, Калининском, Невском районах

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Христина Смелова

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Елена Простопрелесть