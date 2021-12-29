Из-за прорыва трубы с холодной водой в Купчино перекрыли участок движения

Работы ведутся с ночи 3-го февраля.

Из-за дефекта на трубопроводе перекрывали участок улицы Олеко Дундича от Софийский улицы до Карпатской. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял дорожную ситуацию в Купчино, которая образовалась из-за неполадки. Водители были недовольны тем, что участок придется объезжать.

Труба находится на балансе у частной компании. Дефект обнаружили у дома №91 по Софийской улице ночью 3-го февраля. Устранять последствия аварии помогали сотрудники "Водоканала". В воду угодили несколько машин, поэтому затем движение перекрыли.

На данный момент, по информации сервиса "Яндекс.Карты", участок до сих пор перекрыт.

Видео: Piter.TV