Петербурженку ошибочно признали мертвой. Ее перепутали с тезкой

Прокуратура помогла женщине "воскреснуть".

Прокуратура смогла доказать, что женщина, которая считалась мертвой по документам, на самом деле жива. Из-за ошибку у пенсионерки были заблокированы банковские карты и льготный проездной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как оказалось, в акт гражданского состояния внесли запись о смерти. Петербурженка узнала об этом в сентябре 2021 года и обратилась в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа выяснили, что полицейские зарегистрировали материал доследственной проверки по факту обнаружения трупы женщины. Она была полной тезкой потерпевшей. Таким образом, была допущена техническая ошибка.

На данный момент ошибку исправили.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Пулково раскрыли кражу барсетки, в которой были документы и 80 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv