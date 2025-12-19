Петербуржца будут судить за производство и сбыт незарегистрированного медицинского изделия

Данное уголовное дело передано в Приморский районный суд для судебного разбирательства.

Обвинение утверждено прокуратурой Приморского района в отношении 43-летнего мужчины, проживающего в данном районе. Гражданину предъявлены обвинения по первой части статьи 238.1 УК РФ за организацию незаконного изготовления и сбыта незарегистрированной медицинской техники.

Расследование показало, что в течение пяти месяцев 2024 года (январь-май) руководитель одной из коммерческих фирм организовывал нелегальное производство поддельного физиотерапевтического оборудования на территории своей мастерской, расположенной на Комендантском проспекте.

В мае 2024 года обвиняемый продал контрафактный медицинский аппарат одному коммерческому предприятию, предварительно получив денежное вознаграждение. Злоупотребляя законом, подозреваемый нанёс значительный материальный ущерб в сумме свыше 350 тысяч рублей. Теперь данное уголовное дело передано в Приморский районный суд для судебного разбирательства.

