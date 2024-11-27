Программа капремонта в Петербурге завершена почти на 80%

Капремонт охватывает широкий спектр инфраструктуры зданий, включая крыши, фасады, лифтовое оборудование и внутренние коммуникации.

Специалисты продолжают реализацию масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Петербурге. По состоянию на конец текущего периода подрядчики завершили 76% запланированных на 2025 год объемов работ. Пресс-служба Жилищного комитета Северной столицы уточняет, что ремонт проведен на 1925 зданиях из общего числа 2523 запланированных объектов.

Капремонт охватывает широкий спектр инфраструктуры зданий, включая крыши, фасады, лифтовое оборудование и внутренние коммуникации.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод подчеркнул важность проводимых работ.

Наша задача — обеспечить реальное повышение качества жизни петербуржцев. Каждый отремонтированный фасад, каждый новый лифт и каждая обновленная кровля — это вклад в сохранение и развитие нашего города, в комфорт и безопасность его жителей. Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга

Фото: Piter.TV