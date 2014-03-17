Сбер: Петербург и Ленобласть вошли в топ-3 регионов по количеству договоров долгосрочных сбережений

В СберНПФ открыты 1 млн программ долгосрочных сбережений (ПДС). Это данные на середину октября 2024 года.

Россияне заключили миллионный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ. Об этом на FINOPOLIS сообщил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка. Откладывают вдолгую активнее женщины. При этом больше всего долгосрочных сбережений оказалось у иксов[1], а открытых ПДС-копилок – у жителей столичного региона.

В СберНПФ открыты 1 млн программ долгосрочных сбережений (ПДС). Это данные на середину октября 2024 года. В 2024 году женщины выбирают долгосрочную сберегательную модель чаще: в 68% случаев против 32% у мужчин. 20% договоров заключают онлайн.

В разрезе поколений самыми активными сберегателями оказались представители поколения X: на них пришлось 49% договоров. Четверть ПДС-счетов (25%) открыли миллениалы, 3% — зумеры. Оставшиеся договоры заключили бумеры.

Умение копить вдолгую – это фундамент благосостояния. На середину октября у россиян оказалось в среднем по 213 тыс. рублей долгосрочных сбережений. Зумеры уже отложили вдолгую по 10 тыс. рублей, миллениалы – по 127 тыс. рублей, иксы – по 243 тыс. рублей, а бумеры – по 104 тыс. рублей. При оценке мы учитывали как сумму личных пополнений, так и заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В следующем году на ПДС-счета россиян также поступит софинансирование от государства. Здесь важно пополнять счёт пропорционально официальному ежемесячному доходу, чтобы получить 36 тыс. рублей по итогам 2024 года. Уверен, успешный опыт участия людей в программе долгосрочных сбережений станет драйвером развития культуры долгосрочных сбережений в нашей стране. Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

В топ-3 регионов по количеству договоров долгосрочных сбережений вошли: Москва и Московская область (147 тыс.); Санкт-Петербург и Ленинградская область (43 тыс.); Краснодарский край (40 тыс.). Далее следуют Пермский край (32 тыс.); Республика Татарстан (29 тыс.); Свердловская область (28 тыс.); Удмуртская Республика (28 тыс.); Нижегородская область (28 тыс.); Ростовская область (25 тыс.); Республика Башкортостан (24 тыс.).

Программа долгосрочных сбережений – это новый способ копить с поддержкой государства. Человек делает сбережения, а из бюджета будет ежегодно поступать до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Дополнительно программа включает налоговый вычет и возможность разморозить средства накопительной пенсии. Оформить программу долгосрочных сбережений можно в негосударственном пенсионном фонде.