Расходная часть бюджета Петербурга в 2026 году прогнозируется на уровне 1,4 трлн рублей

Проект расходной части бюджета Санкт-Петербурга на следующий год предусматривает выделение 1 трлн 427 млрд рублей, значительную часть которых – 267 млрд рублей – займёт адресно-инвестиционная программа. Это означает увеличение финансирования по сравнению с текущим годом на 30,7%. Данные предоставлены председателем комитета финансов Светланой Енилиной на прошедших в Мариинском дворце нулевых слушаниях.

Енилина подчеркнула важность выполнения важных городских инициатив, соответствующих десяти приоритетам развития, определённым руководством города: предстоит реализовать ключевые проекты, необходимые для динамичного развития Петербурга. Планируемый объём собственных доходов бюджета города на будущий год составит 1 трлн 431 млрд рублей, что на 5,8% выше скорректированного прогноза текущих поступлений.

Говоря о долгосрочной перспективе, Енилина заявила, что собственные поступления бюджета ежегодно будут возрастать в среднем на 100 млрд рублей и достигнут к 2028 году величины в 1 трлн 680 млрд рублей. При этом среднегодовой прирост ожидается в диапазоне от 5,8 до 9%.

Фото: Piter.TV