Эндокринолог перечислил продукты, от которых следует отказаться после 40 лет

Многие из продуктов становятся особенно вредными после 40 лет.

Врач-эндокринолог, глава отдела медицинского обучения Basis Genomic Group Михаил Заботин рассказал изданию "Чемпионат" о продуктах, от которых нужно отказаться после 40 лет, так как многие из них в этом возрасте становятся вредными.

После 40 лет не стоит увлекаться вареньем, белым хлебом, сахаром, шоколадом, мороженым, финиками, макаронами. Все эти продукты содержат углеводы, которые могут вызвать инсульт, инфаркт, ишемическую болезнь сердца.

Также медик советовал избегать полуфабрикаты и фастфуд, так как в них много вредных трансжиров. воздерживаться эндокринолог советовал фисташек, газировок, чипсов и сухариков, вермишели быстрого приготовления. В этих продуктах очень много искусственных добавок и консервантов.

Врач Михаил Заботин не советует увлекаться солёным мясом и рыбой, маринованными огурцами и помидорами, так как соль поражает суставы, сердце и головной мозг. Слабые и крепкие алкогольные напитки также вредны после 40 лет, к тому же они способствуют излишнему набора веса.

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