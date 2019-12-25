Эндокринолог рассказала, кому полезно и вредно пить воду с лимоном

Напиток любят пить в жаркую погоду и при похудении.

Врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Instagram поделилась советами по употреблению воды с лимоном. Оказалось, такой напиток не для всех людей он одинаково полезен.

Напиток любят пить в жаркую погоду и при похудении. Даже чайная ложка лимонного сока, растворенная в стакане воды, стимулирует желудок вырабатывать соляную кислоту. Это улучшает пищеварение, пить воду с лимоном полезно людям с пониженной кислотностью желудочного сока.

При этом врач порекомендовала отказаться напитка тем, кто страдает гастритом, гастродуоденитом и язвенной болезнью желудка.

Чеснок, лимон и имбирь против коронавируса: миф или правда.

Фото: pixabay