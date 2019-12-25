Эндокринолог рассказала, кому полезно и вредно пить воду с лимоном

Врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Instagram поделилась советами по употреблению воды с лимоном. Оказалось, такой напиток не для всех людей он одинаково полезен.
Напиток любят пить в жаркую погоду и при похудении. Даже чайная ложка лимонного сока, растворенная в стакане воды, стимулирует желудок вырабатывать соляную кислоту. Это улучшает пищеварение, пить воду с лимоном полезно людям с пониженной кислотностью желудочного сока.
При этом врач порекомендовала отказаться напитка тем, кто страдает гастритом, гастродуоденитом и язвенной болезнью желудка.
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Фото: pixabay
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