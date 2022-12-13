За год в Петербурге больше всего подорожали маргарин и черный перец

Рост стоимости маргарина связывают с использованием при его производстве иностранных ингредиентов.

Маргарин, черный перец (горошек), а также соленая и копченая рыба вошли в топ-3 продуктов, которые больше всего подорожали за год. С данными Петростата за декабрь 2021 года и декабрь 2022 года ознакомились "Невские Новости".

В Петербурге рекордный рост цен произошел на маргарин, стоимость килограмма за год поднялась на 33,69 %. Почти так же подскочили цены на килограмм черного перца (горошка) – на 33,26 %. Соленая и копченая рыба выросла в цене на 32,1 %.

Рост стоимости маргарина связывают с использованием при его производстве иностранных ингредиентов.

В десятку самых подорожавших продуктов также попали бананы (+29,68 %), сгущенка (29,02 %), творожные сырки в шоколаде (27,03 %), неразделанные мороженые креветки (26,28 %), печенье (25,22 %), пряники (25,08 %), кофе натуральный в зернах и молотый (24,47 %).

Ранее петербуржцам напомнили, как вернуть просроченные продукты в магазин. Многие покупатели знают о возможности вернуть просроченный или некачественный товар в магазин, но не пользуются ею, поскольку не уверены, какие именно критерии "некачественности" будут считаться достаточным аргументом в их пользу.

Фото: Piter.tv