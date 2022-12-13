Петербуржцам напомнили, как вернуть просроченные продукты в магазин

Покупатель может как вернуть деньги за товар, так и и потребовать заменить его на аналогичный.

Многие покупатели знают о возможности вернуть просроченный или некачественный товар в магазин, но не пользуются ею, поскольку не уверены, какие именно критерии "некачественности" будут считаться достаточным аргументом в их пользу. О том, в каких случаях можно потребовать вернуть деньги, напомнило отделение Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты отметили, что обратно в магазин можно отнести продукты с истекшим сроком годности, а также товары с явными признаками недоброкачественности, несоответствия содержимого информации на упаковке, и те, что содержат в себе посторонние предметов. Покупатель может как вернуть деньги за товар, так и и потребовать заменить его на аналогичный.

Если продавец отказывается принимать товар, у покупателя есть право составить претензию в двух экземплярах, один из которых предназначен для администратора, а второй − для продавца: его доставят заказным письмом. В документе обязательно необходимо доказать контактные данные, название магазина и ФИО руководителя, суть претензии, обнаруженные дефекты товара, чек, дату и подпись. Если и после этого покупателя проигнорируют, стоит написать жалобу в Роспотребнадзор.

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Фото: Piter.TV