Петербуржцам рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом

Больному рекомендуется выделить отдельную комнату.

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом. В первую очередь, конечно, необходимо вызвать врача.

Больному рекомендуется выделить отдельную комнату. Если это невозможно, важно соблюдать расстояние не менее 1 метра от больного. Контакт с близкими должен быть ограничен до минимума.

Помещение, где находится больной, нужно проветривать как можно чаще, лучше всего каждые два часа. Поверхности в доме как можно чаще нужно мыть и дезинфицировать моющими средствами. В комнате больного использовать дезинфицирующие средства и протирать поверхности нужно не реже двух раз в день.

Инфографика: Роспотребнадзор

У больного должна быть отдельная посуда для приёма пищи, которую после использования необходимо дезинфицировать. Также больной должен питаться отдельно от других членов семьи.

Другим членам семьи необходимо часто мыть руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. Во время ухода за ним нужно использовать маски и перчатки. При этом ухаживать за больным только один член семьи.

Ранее в Петербурге по 31 марта продлили действие оставшихся ковидных ограничений.

Фото: pxhere.com