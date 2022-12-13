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В Петербурге по 31 марта продлили действие оставшихся ковидных ограничений
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге по 31 марта продлили действие оставшихся ковидных ограничений

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Сохраняется рекомендация носить маски в общественных местах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до конца марта действие коронавирусных ограничений.

Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта включительно.

Последние корректировки в документ были внесены в конце декабря 2022 года. В городе сохраняется рекомендация использовать маски в общественных и многолюдных местах, также продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий без специальных согласований.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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