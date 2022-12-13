В Петербурге по 31 марта продлили действие оставшихся ковидных ограничений

Сохраняется рекомендация носить маски в общественных местах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до конца марта действие коронавирусных ограничений.

Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта включительно.

Последние корректировки в документ были внесены в конце декабря 2022 года. В городе сохраняется рекомендация использовать маски в общественных и многолюдных местах, также продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий без специальных согласований.

Фото: Piter.tv