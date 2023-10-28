Рынок электрокаров в Петербурге вырос на 65%

Аналитики рынка связывают столь стремительный рост с двумя ключевыми факторами.

Рынок электромобилей в Петербурге демонстрирует взрывной рост. За первые пять месяцев текущего года жители города приобрели 3726 электрокаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2257 единиц). Об этом сообщают "Ведомости".

Особенно впечатляющую динамику показали отдельные бренды:

Voyah: продажи выросли в 3,6 раза.

Evolute: спрос увеличился в 6 раз.

Geely: продажи выросли в 5,8 раза.

Аналитики рынка связывают столь стремительный рост с двумя ключевыми факторами: активным обновлением модельного ряда, предлагающим покупателям более современные и доступные варианты, а также значительным расширением зарядной инфраструктуры в городе.

На сегодняшний день Петербург прочно закрепил за собой статус второго по величине рынка электрокаров и гибридов в России, уступая лидерство только Москве.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах запустили автозавод полного цикла мощностью до 100 тысяч машин в год.

Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)