Рынок электрокаров в Петербурге вырос на 65%

Рынок электромобилей в Петербурге демонстрирует взрывной рост. За первые пять месяцев текущего года жители города приобрели 3726 электрокаров, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2257 единиц). Об этом сообщают "Ведомости".
Особенно впечатляющую динамику показали отдельные бренды:
Voyah: продажи выросли в 3,6 раза.
Evolute: спрос увеличился в 6 раз.
Geely: продажи выросли в 5,8 раза.
Аналитики рынка связывают столь стремительный рост с двумя ключевыми факторами: активным обновлением модельного ряда, предлагающим покупателям более современные и доступные варианты, а также значительным расширением зарядной инфраструктуры в городе.
На сегодняшний день Петербург прочно закрепил за собой статус второго по величине рынка электрокаров и гибридов в России, уступая лидерство только Москве.
Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах запустили автозавод полного цикла мощностью до 100 тысяч машин в год.
Фото: unsplash (CHUTTERSNAP)
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