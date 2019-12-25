Вторичное жилье в Петербурге продается на 26% быстрее, чем год назад

Годом ранее этот показатель находился на уровне 95,2 суток.

В июле 2026 года средний срок продажи квартир на вторичном рынке Петербурга составил 70,6 дня. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга крупного агентства недвижимости. Для сравнения: годом ранее этот показатель находился на уровне 95,2 суток.

Таким образом, время нахождения объекта на рынке уменьшилось на 24,6 суток (почти на 26%). Текущие значения стали минимальными за последние два с половиной года.

По словам генерального директора АН "Невский Простор" Аллы Шинкевич, ускорение продаж свидетельствует о возросшей динамике заключения сделок. При этом эксперт предостерегает от однозначных выводов о состоянии спроса или цен только на основе этого параметра.

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Фото: Piter.TV