Молодого москвича будут судить за продажу арендованной игровой приставки в Петербурге

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Калининского района в отношении 21-летнего гражданина Москвы, проходящего по делу о мошенничестве (часть вторая статьи 159 УК РФ). Данная информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Санкт-Петербурга, пишет spb.aif.ru.

Следствием установлено, что 2 апреля 2025 года обвиняемый взял напрокат игровую консоль с аксессуарами общей стоимостью более 90 тысяч рублей на трое суток, но впоследствии отказался вернуть арендуемый товар владельцу. На следующий день устройство было выставлено на продажу через онлайн-ресурс частных объявлений, где аппарат был реализован за 40 тысяч рублей.

Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов 8 апреля 2025 года в съёмной квартире на проспекте Авиаконструкторов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)