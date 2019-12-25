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В апреле в Петербурге должны ввести в эксплуатацию 3 "проблемных" ЖК
Сегодня, 16:43
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В апреле в Петербурге должны ввести в эксплуатацию 3 "проблемных" ЖК

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Всем застройщикам порекомендовали ускориться. Для этого нужно привлечь дополнительные силы и решить вопрос с финансированием.

На площадке Комитета по строительству Петербурга прошло обсуждение завершения строительства четырех жилых комплексов и паркинга. Большинство из них должны ввести в эксплуатацию уже в этом месяце, сообщил портал "Строительный Петербург".

Секцию №2 ЖК "Парнас" в Парголово,  ЖК "Шуваловский Park" на улице Прокофьева,  ЖК "Бастион" в Павловске, паркинг ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…" должны быть готовы уже в этом месяце. Строители ведут последние работы и устраняют недочеты, выявленные в ходе проверки Госстройнадзора.

Завершить строительство в секции №3 ЖК "Парнас" порекомендовали в декабре 2022 года. Сдать жилой комплекс "Трио" в Шушарах планируют в этом мае.

В целом работы идут в соответствии с графиком. За их соблюдением следит руководство Комитета. 

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: жилой комплекс, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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