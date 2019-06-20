Петербуржцы могут остаться без водных прогулок из-за правила аренды причалов

В ЗакСе 3 июня обсудили проблемы речного транспорта в Петербурге. В заседании принимали участие члены постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, чиновники профильных комитетов Смольного.

В частности, речь шла о ситуации, которая сложилась с договорами аренды участков городских набережных. Ранее договоры заключались до 2020 года без проведения торгов, однако преференции не были продлены. Теперь, чтобы арендовать причал, должен быть проведен аукцион. Проблема заключается в том, что срок проведения 22 аукционов установлен в июле — в разгар летнего сезона.

Кроме того, не прописаны критерии по виду деятельности для участия в торгах, наличию судов. Это может привести к тому, что стоимость аренды значительно вырастет, а количество перевозок, когда они будут востребованы, сократится.

Депутаты порекомендовали коллегам из исполнительной власти ускорить рассмотрение проекта постановления правительства, которое разрешит арендовать сооружения специального назначения субъектам малого и среднего предпринимательства без проведения торгов. Также они предложить продлить договоры, срок которых истек в последние два года или истечет в ближайшем будущем.

Ранее петербуржцам рассказали, куда жаловаться на ночные дискотеки на речных трамвайчиках.

Фото: Piter.tv