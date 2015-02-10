На КАД у вантового моста собралась пробка длиной 12 км

Причинами стали дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Участок кольцевой автодороги в Петербурге парализован крупной пробкой. Горожане сообщают Piter.TV, что застряли в заторе из машин вблизи вантового моста. Причинами пробки стали дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы на данном участке трассы.

Сервис "Яндекс.Пробки" показывает, что пробка охватывает отрезок дороги от 46 до 58 км.

Скриншот: Яндекс.пробки

Многие водители отмечают, что находятся в пробке уже больше сорока минут, причем перспектив быстрого разрешения ситуации пока не видно. Протяженность транспортного коллапса превышает 12 км.

Ранее мы сообщили о том, что на участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы.

Видео: Piter.TV