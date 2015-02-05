Притча "Ветер" Сергея Члиянца выходит на экраны 6 ноября

Работа актеров в картине заслужила особого внимания.

Продюсер Сергей Члиянц, известный причасностью к созданию таких кинокартин, как как "Бумер" (18+), "Даун Хаус" (16+) и "Мама, не горюй" (18+), впервые выступил в роли режиссера с фильмом "Ветер" (16+), премьера которого состоится 6 ноября. Картина позиционируется как драматическая, но скорее представляет собой философскую притчу, в которой грань между реальностью и мистицизмом трудно различима, пишет "Петербургский дневник".

Действие фильма разворачивается в неопределенном постапокалиптическом пространстве, напоминающем времена будущего, примерно 2027 год. Главный герой Иван отправляется на поиски еды и платья для жены Кати, вооружившись единственным доступным оружием – ружейным стволом. На своем пути он сталкивается с жителями окрестных поселений, ведя глубокие беседы о бессмысленной природе войн, роли Бога и веры, а также этичности убийств.

Герой Ивана представлен человеком, готовым пойти на любые поступки ради любви, сохраняя спокойствие и молчаливость, подобную персонажу Даниле Багрову из фильмов Балабанова. Режиссер подчеркивает, что картина не ставит цель показать преступление и последующее наказание, а стремится раскрыть природу человеческой готовности идти на жертвы ради близких.

История фильма берет начало в 90-х годах, изначально задуманная как киноповесть. Впоследствии сюжет претерпел ряд изменений, став основой для драмы Михаила Калатозишвили "Дикое поле". Вторую версию сценария хотел снять Петр Луцык, но судьба распорядилась иначе, и сценарий перешел Сергею Члиянцу, воплотившему его в фильме "Ветер".

Работа актеров в картине заслужила особого внимания. Даниил Феофанов, сыгравший Ивана, передает образ древнего русского богатыря, способного пробудить любовь, демонстрируя потрясающее мастерство игры. Серафима Гощанская воплощает образ Кати, проявляя глубокую внутреннюю силу и стойкость. Члиянц гордится работой с новичками, надеясь, что эти артисты смогут повторить успех таких открытий, как Андрей Панин, став известным лицом российского кинематографа.

Фото: предоставил Сергей Члиянц