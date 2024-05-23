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Двое сотрудников ПВЗ на Васильевском острове похитили товары на сумму 161 тыс. рублей
Сегодня, 17:12
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Двое сотрудников ПВЗ на Васильевском острове похитили товары на сумму 161 тыс. рублей

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Обвиняемые использовали множество различных аккаунтов.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). По данным надзорного ведомства, они совершили преступление в прошлом году. 

Фигуранты были менеджерами пункта выдачи заказов. На рабочем месте злоумышленники систематически похищали поступающие товары, фиктивно отменяя заказы и меняя содержимое коробок между собой. Обвиняемые использовали множество различных аккаунтов. Общая сумма ущерба превысила 161 тыс. рублей. 

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: присвоение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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