Двое сотрудников ПВЗ на Васильевском острове похитили товары на сумму 161 тыс. рублей

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). По данным надзорного ведомства, они совершили преступление в прошлом году.
Фигуранты были менеджерами пункта выдачи заказов. На рабочем месте злоумышленники систематически похищали поступающие товары, фиктивно отменяя заказы и меняя содержимое коробок между собой. Обвиняемые использовали множество различных аккаунтов. Общая сумма ущерба превысила 161 тыс. рублей.
Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе.
Фото: Piter.TV
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