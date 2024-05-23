Двое сотрудников ПВЗ на Васильевском острове похитили товары на сумму 161 тыс. рублей

Обвиняемые использовали множество различных аккаунтов.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). По данным надзорного ведомства, они совершили преступление в прошлом году.

Фигуранты были менеджерами пункта выдачи заказов. На рабочем месте злоумышленники систематически похищали поступающие товары, фиктивно отменяя заказы и меняя содержимое коробок между собой. Обвиняемые использовали множество различных аккаунтов. Общая сумма ущерба превысила 161 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе.

Фото: Piter.TV