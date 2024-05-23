Вендел признался, что особенно хотел вернуть "Зенит" на вершину

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел заявил, что чемпионский титул, завоеванный командой в прошлом сезоне, стал самым значимым достижением в его карьере.

По словам бразильского футболиста, на протяжении всего сезона команда была полностью сосредоточена на главной цели. Он отметил, что "Зенит" как один из ведущих клубов страны обязан бороться за победу в каждом турнире и оправдывать ожидания своих болельщиков.

Вендел признался, что пятый чемпионский титул имеет для него особую ценность, поскольку он очень хотел помочь команде вновь занять первое место по итогам сезона.

Футболист также подчеркнул, что любой выигранный трофей заслуживает празднования. По его мнению, если сезон завершается без побед, возникает ощущение, что вся проделанная работа оказалась напрасной. Именно поэтому он ценит каждый кубок, независимо от статуса турнира, поскольку победы всегда важны как для игроков, так и для клуба.

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Фото: fc-zenit.ru (Константин Золин)