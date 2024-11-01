Петербуржцу вынесли приговор за смертельное ДТП с авто и электосамокатом

Самым тяжким последствием аварии стала судьба пассажирки, получившей серьезные травмы.

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к условному сроку длительностью два года за трагический инцидент, связанный с нарушением ПДД, в результате которого скончалась молодая девушка, а также случилось дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства и электрического самоката, пишет spb.aif.ru.

Суд установил, что обвиняемый проигнорировал правила дорожного движения, управляя электросамокатом и везя пассажира. Во время пересечения дороги на запрещающий сигнал светофора мужчина продолжил движение, не слезая с самоката, что повлекло столкновение с автомобилем.

Самым тяжким последствием аварии стала судьба пассажирки, получившей серьезные травмы. Девушка попала в больницу, однако её состояние ухудшалось, и спустя несколько месяцев она скончалась.

Рассматривая доказательства, суд пришёл к выводу, что ответственность за трагедию несёт водитель самоката, и постановил назначить ему условное наказание в виде двухлетнего заключения с испытательным сроком такой же продолжительности.

Фото: Piter.TV