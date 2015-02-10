В Петербурге водитель, сбивший пешехода на проспекте Просвещения, получил два года принудительных работ

Суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства.

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Андрею Гараруку, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. ДТП произошло вечером 11 мая 2022 года на проспекте Просвещения.

Следствие установило, что Гарарук ехал на "Ниссане Теана" со скоростью около 104 км/ч, что значительно превышает допустимый предел в городе. При подъезде к регулируемому переходу у дома 84, корпус 1 он не снизил скорость, хотя видел пешеходов, которые завершали переход дороги на красный сигнал светофора. Водитель отвлёкся, продолжил движение и слишком поздно заметил женщину, перебегавшую дорогу справа налево.

Как отметил "Петербург2", произошёл наезд, после которого пострадавшая была госпитализирована, но вскоре скончалась в больнице Святой Елизаветы.

На суде Гарарук заявил, что притормозил до 70–75 км/ч, увидев двух пешеходов, и был уверен, что они покинут его полосу. Он признал, что поздно заметил ещё одну женщину и попытался экстренно затормозить, однако избежать столкновения не удалось.

Суд приговорил Гарарука к двум годам лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, он лишён права управления автомобилем на два года.

Иск о компенсации морального вреда удовлетворён частично: с осуждённого взыскано 2,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv