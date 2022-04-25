Таксиста, который сбил сотрудника комитета по транспорту, обязали проходить лечение

Мужчина припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на составление протокола.

Смольнинский федеральный суд вынес приговор в отношении таксиста, который наехал на сотрудника комитета по транспорту Петербурга. Суд счел, что мужчине требуется принудительное психиатрическое лечение. Кроме того, он должен будет возместить моральный и материальный ущерб инспектору.

Инцидент произошел 16-го августа 2021 года у дома №5 по Гончарной улице. Инспектор Управления по выявлению административных правонарушений оформлял протокол за парковку в неположенном месте, когда таксист на "Хендэ" решил скрыться. Сотрудник Комитета получил повреждения шейного отдела позвоночника.

Отмечается, что перед тем, как направить материалы в суд, ведомство изучало записи нагрудных видеорегистраторов и камер уличного видеонаблюдения.

Видео: комитет по транспорту