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Таксиста, который сбил сотрудника комитета по транспорту, обязали проходить лечение

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Мужчина припарковался в неположенном месте и агрессивно отреагировал на составление протокола.

Смольнинский федеральный суд вынес приговор в отношении таксиста, который наехал на сотрудника комитета по транспорту Петербурга. Суд счел, что мужчине требуется принудительное психиатрическое лечение. Кроме того, он должен будет возместить моральный и материальный ущерб инспектору.

Инцидент произошел 16-го августа 2021 года у дома №5 по Гончарной улице. Инспектор Управления по выявлению административных правонарушений оформлял протокол за парковку в неположенном месте, когда таксист на "Хендэ" решил скрыться. Сотрудник Комитета получил повреждения шейного отдела позвоночника.

Отмечается, что перед тем, как направить материалы в суд, ведомство изучало записи нагрудных видеорегистраторов и камер уличного видеонаблюдения. 

Видео: комитет по транспорту

Теги: инспектор, комитет по транспорту, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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