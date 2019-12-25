Суд в Петербурге вынес приговоры шести активистам движения "Весна"*

В Санкт-Петербургском городском суде 8 апреля был вынесен приговор шести активистам движения "Весна". Самый длительный срок получила Анна Архипова** — 12 лет колонии общего режима. По данным следствия, она занималась публикацией материалов движения. Наиболее мягкие сроки назначены Евгению Затееву** и Валентину Хорошенину** — по 6 лет и 2 месяца колонии. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Судья Ирина Фурманова назначила оппозиционным активистам сроки, близкие к тем, что запрашивало государственное обвинение.

Согласно приговору:

Анна Архипова** (28 лет, веганка из Новосибирска) — 12 лет колонии общего режима с лишением определенных прав на 7 лет. Гособвинение требовало 13 лет лишения свободы.

Василий Неустроев** (30 лет, петербуржец, член партии "Яблоко") — 10 лет колонии общего режима с лишением определенных прав на 7 лет. Прокурор запрашивал 12 лет.

Ян Ксенжепольский** (25 лет, активист из Твери) — 11 лет колонии общего режима с лишением определенных прав на 7 лет. Гособвинение требовало 12 лет.

Евгений Затеев** (24 года, петербуржец) — 6 лет и 2 месяца колонии с лишением определенных прав на 6 лет. Прокурор запрашивал 10 лет.

Павел Синельников** (24 года, активист из Барнаула) — 7 лет и 6 месяцев колонии с лишением определенных прав на 7 лет. Гособвинение требовало 10 лет.

Валентин Хорошенин** (24 года, петербуржец, уроженец Крыма) — 6 лет и 2 месяца колонии с лишением определенных прав на 6 лет. Прокурор запрашивал 8 лет.

Активистов обвиняли по нескольким статьям УК РФ, в зависимости от их роли в движении "Весна"*, слов и действий. Среди статей: создание экстремистского сообщества, публичные призывы к деятельности против безопасности РФ, распространение фейков об армии и вовлечение в массовые беспорядки.

Всего по делу "Весны"* проходили более 20 фигурантов. Большинство из них покинули Россию, были объявлены в розыск и внесены в реестр террористов и экстремистов. Вероятно, производство в отношении уехавших будет рассмотрено отдельно.

На оглашение приговора пришли несколько десятков человек, около половины из которых — журналисты. На заседание прибыли председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Заксобрания Петербурга Ольга Штанникова и другие общественные деятели. Перед оглашением приговора в коридоре суда неизвестные повесили пацифистский плакат в поддержку подсудимых.

Движение "Весна"* появилось в Петербурге в 2013 году. Многие его участники были выходцами из регионального "Молодежного Яблока". В материалы дела вошли публикации в соцсетях, устав движения, переписки участников и показания свидетелей. Судебные заседания по делу шли с лета 2024 года.

*Движение "Весна" признано иностранным агентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на в России.

**Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.