Причина смерти Игоря Гамулы: футболисту и тренеру был 61 год

Игорь Гамула – карьера, биография, причины смерти. О смерти футболиста и тренера стало известно 8 декабря.

В среду, 8 декабря, из жизни ушел бывший игрок и главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула. Ему был 61 год.

Из-за чего умер Игорь Гамула

В настоящее время точная причина смерти бывшего главного тренера ростовского клуба неизвестна. Но есть версия, что Гамула мог скончаться от гипогликемического шока (реакция организма на падение концентрации глюкозы в крови и возрастание уровня гормона инсулина). Об этом "Матч ТВ" рассказал футбольный менеджер Роман Орещук.

Пока нельзя сказать, что случилось. Одна из версий, которую обсуждают родные и первой озвучили врачи, — гипогликемический шок. Но это не 100% так. Пока не было вскрытия, может позже что-то конкретное скажут. Роман Орещук, футбольный менеджер

По словам Орещука, в последнее время при встрече Гамула не жаловался на плохое самочувствие. Более того, из-за возраста тренер достаточно бережно относился к своему здоровью.

Фото: Instagram / igor_gamula_

Первой, кто обнаружил Гамулу, была его дочь, которая находится в шоковом состоянии. Об этом "Чемпионату" рассказал спортивный директор "Гераклиона" Станислав Станиславский.

Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. Станислав Станиславский, спортивный директор "Гераклиона"

Краткая биография и карьера Игоря Гамулы

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года в Ворошиловске (ныне Алчевск, Украина). Любовь к футболу у Гамулы зародилась еще в детстве. Параллельно со школой он посещал футбольную секцию. Он ответственно подходил к любимому хобби, поэтому за свою футбольную карьеру он добился немало высот.

Фото: Instagram / igor_gamula_

Свою карьеру он начал будучи юношей в луганском футбольном клубе "Заря", за который играл в том числе и в Высшей лиге чемпионата СССР. В 1980 году Гамула вошел в состав ростовского СКА, с которым в 1981 году выиграл Кубок СССР. Однако что-то его заставило вернуться уже в родную "Зарю". В качестве футболиста Гамула также выступал за "Ростсельмаш", "Атоммаш" и херсонский "Кристалл". Последний матч в качестве игрока он провел в 1992 году за херсонскую Таврию".

Уже в 1992 году Гамула выбрал для себя тренерский путь. Он начал его в "Таврии". За свою тренерскую карьеру он поработал со многими клубами, среди которых: новороссийский "Черноморец", латвийская "Даугава", даугавпилсский "Динабург", украинское "Закарпатье". В 2011 году он стал тренером футбольного клуба "Ростов", уже в 2014 году он занял пост главного тренера. В последние годы жизни он был главным тренером команды "Гераклион".

Фото: Instagram / afc_geraklion

Личную жизнь тренер не выставлял напоказ. Известно, что у него есть дочь и двое внуков. При этом Гамула был достаточно уважаем и любим среди коллег и фанатов.

Соболезнования родным и близким в связи со смертью Гамулы выразили Министерство спорта Ростовской области, футболист "Химок" Денис Глушаков, футболист "Зенита" Артем Дзюба, бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Российская премьер-лига (РПЛ), "Краснодар", московский "Спартак" и казанский "Рубин", фанаты и многие другие.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Ростовской области

Фото: Instagram / artem.dzyuba

Фото Instagram / glushak8

Главное фото: пресс-служба футбольного клуба "Ростов"