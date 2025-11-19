Аналитик Беляев перечислил причины роста цен на продукты в РФ

Эксперт разъяснил, что привычная схема рыночного баланса спроса и предложения изменилась ещё в прошлом веке, став монопольным рынком, управляемым крупными производителями и поставщиками товаров.

К 2026 году российский рынок колбасных изделий ждет постепенный, но ощутимый рост цен, утверждает аналитическая компания Points:Lab, ссылаясь на данные газеты "Газета.Ru". Ожидается, что в течение 2025 года цены на мясную продукцию продолжат увеличиваться вслед за общей динамикой продовольственной инфляции, а ближе к концу следующего года произойдет новое удорожание продуктов примерно на 5–10% относительно первого месяца года.

Аналитики считают, что подобное явление не является случайным всплеском, а отражает общую тенденцию, обусловленную рядом объективных факторов, таких как инфляция, растущие затраты на производство, транспортные расходы и тарифы. Причины постоянного роста цен на продукты питания пояснил "Вечернему Санкт-Петербургу" кандидат экономических наук, специалист по финансовым рынкам Михаил Беляев.

Эксперт разъяснил, что привычная схема рыночного баланса спроса и предложения изменилась ещё в прошлом веке, став монопольным рынком, управляемым крупными производителями и поставщиками товаров. Даже если не рассматривать прямую монополию, каждая отдельная компания стремится повысить собственную прибыль путём повышения цен.

Михаил Беляев подчеркивает, что, например, на западных рынках действует эффективное антимонопольное регулирование, позволяющее препятствовать неоправданному увеличению цен. В России же любое ограничение расценивается бизнесом как угроза, и коммерческое сообщество выступает против введения жестких антимонополистских мер, мотивируя это тем, что фирмы окажутся под давлением потолка цен и начнут сокращать выпуск продукции.

Само понятие "монополия" подразумевает не обязательно единственного крупного игрока на рынке, поясняет экономист. Любая фирма, будь то производитель или продавец, склонна повышать цены для наращивания доходов. Следовательно, попытка объяснить постоянное удорожание продуктов наличием многочисленных посредников бессмысленна, так как само устранение посредников приведет лишь к большей выгоде производителя.

Антимонопольные органы, считает Беляев, обязаны следить за аппетитом коммерческих организаций и удерживать рост цен в разумных пределах. Вместо этого регулятор зачастую становится свидетелем произвольного завышения цен на товары массового потребления вроде колбасы, яиц, масла и мяса птицы.

Главный же корень проблемы, по мнению эксперта, состоит в самой природе современной рыночной модели, допускающей неограниченный диктат поставщиков товаров, готовых обосновывать рост цен любыми аргументами.

Фото: Piter.TV