Эксперт Ширко озвучил причины подорожания курицы в Петербурге

Цены на курятину в супермаркетах Петербурга продолжают расти, согласно данным Петростата. Ещё серьёзнее ситуация сложилась на оптовых рынках — в сентябре стоимость тушек бройлеров резко поднялась на 30%, достигнув 190 рублей за килограмм. Что вызвало такую тенденцию и каковы прогнозы динамики цен — выяснил spb.aif.ru.

Проблема носит системный характер и коснулась не только куриного мяса, но и свинины. Директор по снабжению производства Mr.Food Дмитрий Ширко сообщил, что в оптовом сегменте свинина подорожала на 12%, а окорочка впервые за длительное время перевалили за отметку в 340 рублей за килограмм.

Ширко подчеркнул, что скачок цен объясняется ростом производственных затрат, главным образом из-за удорожания кормов. Компоненты зерновых и компонентов комбинированных кормов сильно подорожали из-за усложнения логистики, экспортных ограничений и колебания курсов валют. Ведь корма формируют до 70% себестоимости продукции птицеводства и свиноводства, соответственно их подорожание мгновенно отражается на цене готового продукта, пояснил эксперт.

Другие важные причины включают повышение расходов на логистику и энергию, а также зависимость от зарубежных поставок. Несмотря на достижения в импортозамещении, отечественный мясоперерабатывающий сектор всё ещё зависит от поставок породистого скота и инкубационных яиц из дружественных государств. Параллельно увеличиваются цены на ветеринарию, трудности с доставкой препаратов и вакцин приводят к риску распространения болезней и дополнительным издержкам фермеров.

Но несмотря на негативные тенденции, Россия обладает достаточными ресурсами для удовлетворения внутреннего спроса, убежден эксперт. Резкий всплеск цен осенью отчасти обусловлен временным фактором: возвращение покупателей после летних каникул и активный рост спроса совпал с временной нехваткой запасов, связанной с увеличением экспорта, добавил Ширко.

По мнению эксперта, в последнем квартале 2025 года рынок приспособится к сложившейся ситуации: производители нарастят объёмы предложения, а потребители, реагируя на высокие цены, несколько снизят активность покупок. Благодаря этому ежегодный рост цен, скорее всего, останется в границах общей инфляции.

Однако проблема системных факторов никуда не исчезнет. Даже временное смягчение ценовых колебаний не снимает остроты вопросов, стоящих перед участниками рынка и органами власти.

Стратегическая устойчивость российского мясного животноводства зависит от решения глобальных задач, таких как развитие отечественных технологий селекции, поддержка расширения стад посредством механизмов субсидирования кредитов и создание гибких логистических схем, сделал заключение Дмитрий Ширко.

Фото: Pxhere