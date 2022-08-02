Александр Дрозденко: 100-летие области отпразднуем в Гатчине

В рамках традиционного пресс-клуба, организованного Комитетом по печати, Александр Дрозденко ответил на вопросы журналистов из районных СМИ.

Тема развития Ленобласти в ближайшие годы стала основной на пресс-клубе, который прошёл в преддверии юбилея. Не обошлось и без разговора о самом празднике. Например, журналисты узнали, где пройдёт следующий юбилей – 100-летие нашего региона.

– Что касается столетия Ленинградской области – принято решение провести его в Гатчине. Мы хотим проводить круглые юбилеи – десятилетние – в нашей столице. Так что 110 и 120 лет отметим в Гатчине, – заявил губернатор.

Одной из важных тенденций для региона в ближайшие годы Александр Дрозденко назвал развитие социального бизнеса. За 5 лет число таких предприятий выросло с 500 до 2000. Запускаются частные детские сады, летние лагеря, спортивные объекты, геронтологические центры.

– У нас в регионе 97 социальных услуг, за которые мы платим деньги. Теперь уже 40% поставщиков этих услуг – малый и средний бизнес, социальные предприниматели, – уточнил глава региона.

О планах по развитию спорта на местах спросили коллеги из Выборгского района. К ним обратились поклонники волейбола из посёлка Гаврилово: пока что у ребят нет возможности постоянно заниматься любимым видом спорта.

– В каждом посёлке должно быть хорошее спортивное ядро. По крайней мере, стадион и ФОК – у нас не Краснодарский край, не Сочи, открытые площадки круглый год использовать не получится. Мы подготовили три проекта "малых ФОКов". Это крытая площадка, которая позволяет играть в мини-футбол. Она переделывается в ринг для бокса или гимнастический зал. А рядом – малый зал, где стоят теннисные столы, или хореографический зал, или зал большого тенниса. Что касается волейболистов из Гаврилово, то их посёлок должны включить в программу строительства ФОКов.

Среди важных социальных трендов – переход на жилищные сертификаты для решения "квартирного вопроса". Общая сумма жилищных программ региона составляет более 2.5 млрд рублей, и именно сертификаты показали максимальную эффективность. Область субсидирует от 70 до 90 процентов от стоимости квартиры, а гражданам остаётся вложить свои 10-30 процентов. Мера поддержки предназначена в первую очередь для работников социальной сферы и сельского хозяйства.

– Мы продолжим работу и по механизму льготной ипотеки для многодетных семей, для семей, которые стоят на муниципальной очереди. Можно взять ипотеку под 4%: разницу субсидирует правительство Ленинградской области, – напомнил губернатор.

В конце мероприятия Александр Юрьевич ответил на вопросы самых юных жителей области. Например, 6-летняя Ульяна из Выборга рассказала, что скоро пойдёт в школу, и попросила губернатора вспомнить свои школьные отметки.

– Дети, которые учатся на одни пятёрки, вызывают у меня огромное уважение. Сам я не был круглым отличником, но помню любимые предметы, где были традиционные пятёрки. Очень быстро решал задачи на математике, по истории читал много книг и мог не готовиться к предмету, прекрасно было с литературой. Я единственный в классе прочитал "Войну и мир". Но было плохо с черчением, и на русском мог делать смешные ошибки. А вообще, главное в школе – понять, что тебе интересно, чем ты хочешь заниматься в жизни, – рассказал Александр Дрозденко.

Всем ребятам Александр Юрьевич пожелал наслаждаться детской порой и хорошо отдохнуть на каникулах – ведь известно, как быстро пролетает это летнее время.

Видео: Piter.TV