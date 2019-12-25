Преобразование площади Конституции в Петербурге одобрено Градсоветом

На площади планируется построить два современных бизнес-центра, цель которых — восстановить целостность облика территории.

На заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга обсудили проект возведения двух новых деловых комплексов в Московском районе города, сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на КГА.

Автором проекта выступил глава архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн, подробно изложив историю градостроительного формирования изучаемого пространства. Изначально площадь Конституции предполагалась завершить композицией крупного масштаба — доминантой, расположенной на оси Вознесенского — Измайловского — Новоизмайловского проспектов. Однако начиная с 2010 года внешний вид ансамбля площади сильно изменился, нарушив первоначальные пропорции, стилистику и масштаб.

Теперь на площади Конституции планируется построить два современных бизнес-центра, цель которых — восстановить целостность облика территории. Оба комплекса, предложенные архитектором, состоят из четырёх высотных корпусов, объединённых горизонтально мостовыми переходами на нижнем уровне, что создаст единую линию фасадов, гармонично сочетающуюся с окружающей застройкой.

Предполагается, что новые сооружения смогут зрительно сбалансировать расположенный поблизости 146-метровый небоскрёб Leader Tower, создавая целостный архитектурный образ района.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга