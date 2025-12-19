  1. Главная
В Доме офицеров прошла премьера музыкального спектакля "Снегурочка"
Сегодня, 13:06
Звучала музыка Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова в исполнении Симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

В Доме офицеров в Петербурге 13 января прошла премьера музыкального спектакля "Снегурочка" по мотивам пьесы Александра Островского. В этом проекте соединились классический драматургический текст и живое симфоническое звучание. 

Звучала музыка Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова в исполнении Симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. В роли Снегурочки была солистка Мариинского театра Ольга Пудова, Весны – народная артистка страны Ирина Мазуркевич. Кроме того, в постановке поучаствовали артисты вокальной и драматической труппы Филармонии для детей и молодежи. За иллюстрации отвечала художница и мастер эбру Ольга Каурова. А режиссером выступил Андрей Максимков. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

