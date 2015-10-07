"Звёздные войны: Последние джедаи": много неожиданных поворотов и голубое молоко

С 14 декабря во всех кинотеатрах России показывают фильм "Звездные войны: Последние джедаи". Создателям пришлось постараться, чтобы второй фильм триквелов оказался выше ожиданий фанатов саги.

Больше всего претензий к седьмому эпизоду "Звездных войн" были связаны с сюжетом. Уж больно история походила на первый и четвертый эпизоды вместе взятые, но с новыми героями. Тогда у авторов стояла задача сделать кино, которое не разозлит фанатов саги (коих огромная толпа) и познакомит новичков со вселенной.

Во втором фильме это уже не зашло бы. Фанаты затаились и ждали: будет ли повтор сюжета других фильмов вселенной. Сюжет фильма держали в большой тайне. Никаких утечек сценариев, никаких откровений актеров. За все время каст восьмого эпизода сознались только в том, какие слова первыми прозвучат в фильме. Тайна эта со всех сторон оказалась окружена тысячами фанатских теорий.

Больше всего споров было о том, кто же родители главное героини Рэй. В отцы ей прочили многих мужских персонажей саги. Но реальность оказалась гораздо интереснее любой из теорий.

Многие критики, посмотревшие фильмы заранее, увидели в картине немного ходов "Империя наносит ответный удар", "Возвращение", а также "Мести ситхов". И некоторые элементы этой истории есть в "Последних джедаях". Но, спасибо сценаристам, история заканчивается не так, как ты ожидаешь. Это и есть главная особенность истории в новых "Звездных войнах": все заканчивается не так как ты ожидаешь.

Отчасти история в "Последних джедаях" напоминает одну из классических серий сериала "Войны клонов" (который ненавидит добрая половина поклонников киновселенной). В мультике герои часто проворачивают безумные планы, которые в итоге приводят к сокрушительной победе над врагом. Но и тут есть неожиданный поворот: поспешные планы и желание пострелять вредит общему делу. Отчаянный план не помогает героям выиграть.

Сценаристы ввели в историю новых героев. Люк и Лея все ещё невероятно круты, но пришло время уступать. Сага должна обновиться и (неожиданно) не крутиться вокруг троицы героев. Поэтому и в Первом ордене, и в Сопротивлении появляется больше сильных героев, способных продвигать сюжет.

В "Звездные войны: Последние джедаи", конечно, много красивых боев в космосе, боев на световых мечах, крутых рукопашных. Но это не то, за что следует хвалить современные фильмы. Это во время "Новой надежды" под астероиды надо было гримировать картошку, а в R2D2 садить живого человека. Хотя стоит отметить работу тех, кто создавал многочисленных экзотических животных далекой-далекой галактики. На каждую планету добавили милых зверьков. И уже все знаю о том, кто такие порги (и почему их игрушки продаются так дорого теперь).

Чтобы фанаты саги не переставали обсуждать фильм (можно подумать им и так тем для обзоров фильма было мало) в картину натыкали миллион отсылок. Тут тебе и знаменитое голубой молоко (и нам впервые показывают, откуда оно берётся), и старые персонажи в их классическом исполнении.

Сценарист Райан Джонсон пошел дальше и решил объяснить те вещи, которые оставались под вопросом в старых фильмах. Некоторые загадочные сцены, которые много лет заставляли людей спорить (вокруг "Звездных войн" всегда много споров), объясняются в новом фильме.

Новый фильм продвигает вселенную вперед и заставляет тех, кто еще не знаком, погружаться историю далекой-далекой галактики. А если вы фанат, то вы уже или купили билет, или посмотрели фильм.

Фото и видео: трейлер фильма