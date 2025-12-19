Александр Бельский подчеркнул важность перехода от деклараций к реальным действиям, уточнив, что каждое соглашение должно подкрепляться конкретными делами.

В ротонде Мариинского дворца состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Петербурга Александра Бельского и спикера парламента провинции Гаутенг Уинифред Моракане Мосупье, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя регионами. Эту новость опубликовал "Вечерний Петербург" со ссылкой на собственный источник.

Александр Бельский подчеркнул важность перехода от деклараций к реальным действиям, уточнив, что каждое соглашение должно подкрепляться конкретными делами. Например, в конце прошлого года открылся информационно-деловой центр Петербурга в Йоханнесбурге, который обещает стать эффективным инструментом двустороннего сотрудничества.

Уинифред Моракане Мосупье отметила широкий спектр направлений, предусмотренных меморандумом, и высказала уверенность в больших перспективах совместной работы.

До официальной процедуры подписания Уинифред Моракане Мосупье выступила с речью, в которой высоко оценила роль Санкт-Петербурга как крупного культурного и политического центра России, а также отметила особое значение провинции Гаутенг для экономики Южно-Африканской Республики. Она также упомянула совпадение взглядов ЮАР и России по ряду международных вопросов, включая ситуацию вокруг Венесуэлы.

Ранее мы сообщили о том, что проект петербургских депутатов о продлении срока выплаты детских пособий одобрили в Госдуме.

Фото: Telegram / Спикер Бельский