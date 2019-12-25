Трем организациям предоставили земельные участки для строительства

Как сообщил портал "Строительный Петербург", один из них находится на Ленской улице. Площадь участка составляет более 7,5 тысяч кв. метров. Он предоставлен ООО "СТ-3" для строительства двухэтажного здания спортивного комплекса с трибунами для зрителей на 500 мест. В спорткомплексе планируют проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Часть нежилых помещений передадут в собственность Петербурга.
ООО "Петербургтеплоэнерго" разрешили использовать участок в Шушарах на Колпинском шоссе. Там собираются построить одноэтажную автоматизированную газовую котельную. Объект необходим для того, чтобы подключить общеобразовательную школу на 1375 мест к системе теплоснабжения.
Еще один объект появится на Северной улице в Колпино. Земельный участок общей площадью 10 тысяч кв. метров предоставлен ООО "Газпром газомоторное топливо" для строительства автозаправочной и газонаполнительной станции.
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Фото: Piter.tv
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