Осенний фестиваль “Петергоф. Возрождение”: полный гид по празднику фонтанов

Осенний фестиваль фонтанов в Петергофе — одно из самых ярких и зрелищных событий культурной жизни Петербурга.

Ежегодно дворцово-парковый ансамбль собирает тысячи гостей, которые приходят, чтобы увидеть торжественный запуск фонтанов, театрализованные представления, световые шоу и фейерверки. Нижний парк превращается в настоящую сцену под открытым небом, где каждый уголок наполнен музыкой, светом и историей.

Piter.tv узнал, какая тематика выбрана для праздника в 2025 году, сколько стоят билеты и как можно добраться до места с комфортом.

Тема и даты праздника в 2025 году

Фестиваль фонтанов "Петергоф. Возрождение" пройдет 20 и 21 сентября в Нижнем парке. Он будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и истории восстановления музея-заповедника после разрушительных боев.

Территория от дворца Марли до Монплезирской аллеи преобразится в уникальную площадку, где гости смогут погрузиться в атмосферу послевоенных времен. Здесь разместят художественные объекты, интерактивные инсталляции с аудиоспектаклями, танцевальную площадку, образовательный лекторий и творческие занятия для детей.

Посетители получат возможность послушать рассказы свидетелей военных лет и работников музея, ощутить дух героизма ленинградцев и проследить путь Петергофа от эпохи Петра Великого через военные испытания до триумфального возрождения.

Схема: ГМЗ "Петергоф"

Завершатся оба фестивальных дня в 20:30 ярким мультимедийным спектаклем и грандиозным фейерверком возле Большого каскада. Организацией мероприятия занимается Государственный музей-заповедник "Петергоф", а поддержку оказывает компания ПАО "Россети Ленэнерго". Нижний парк в дни фестиваля работает с 9:00 до 21:00, последний вход возможен до 20:20.

Все музеи на территории Петергофа будут работать на протяжении двух дней. Для тех, кто не сможет приехать, 20 сентября будет доступна прямая трансляция в трех соцсетях ГМЗ "Петергоф" (ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс.Дзен).

Подробная программа мероприятий размещена на сайте ГМЗ "Петергоф".

Билеты и правила посещения

Билеты на праздник фонтанов продаются на официальном сайте ГМЗ "Петергоф". В 2025 году цена входного билета на осенний фестиваль составляет 3 тыс. рублей. Для детей до 6 лет включительно вход бесплатный.

Очень важно помнить:

Один билет = один вход. Если вы выйдете с территории Нижнего парка, повторно пройти по тому же билету не получится. Это правило действует всегда, и его нужно учитывать при планировании посещения.

Сохраняйте билет на смартфон заранее или распечатайте его. Начальница службы внешних связей музея-заповедника Анна Зарубина подчеркнула: чтобы избежать проблем со связью, лучше заранее распечатать или сохранить билет в телефоне. Сейчас это особенно актуально, потому что в Петербурге, а особенно в южных районах города, мобильная связь бывает нестабильной.

При проблемах с онлайн-покупкой организаторы указывают возможность приобрести билеты в кассах Нижнего парка, если ещё остаются свободные места.

Как добраться до Петергофа

Петергоф находится примерно в 30 км к юго-западу от центра Петербурга. Добраться туда можно:

На электричке: от Балтийского вокзала отправляются электрички до станции "Новый Петергоф". Оттуда можно дойти пешком или воспользоваться автобусом до Нижнего парка. Это надёжный и недорогой вариант, но учитывайте, что в дни праздника транспорт может быть переполнен.

На автобусах и маршрутках: они ходят от станций метро "Автово", "Ленинский проспект", "Проспект Ветеранов" и "Балтийская". Прямые маршруты удобны, но время в пути зависит от дорожной обстановки.

На Метеоре по воде: скоростные катера отправляются от Адмиралтейской набережной и доставляют гостей прямо к причалу Нижнего парка. Это быстрый и красивый вариант, позволяющий насладиться видами Финского залива. Однако билеты на метеоры лучше покупать заранее, а вечерние рейсы могут быть ограничены.

На автомобиле или такси: дорога займёт около 40–60 минут из центра города в зависимости от пробок. Стоит заранее подумать о парковке — в дни фестиваля она может быть сильно загружена.

Более подробные сведения о доступном транспорте можно посмотреть здесь.

Практические советы

Приходите заранее, чтобы спокойно пройти на территорию парка, выбрать удобное место для просмотра и насладиться атмосферой.

Возьмите с собой удобную обувь и тёплые вещи: Нижний парк большой, прогулки длительные, а вечером может быть прохладно.

Заранее ознакомьтесь с картой парка и расположением площадок, чтобы не пропустить интересные программы и легко найти место для финального шоу.

Если планируете ехать на метеоре или автобусе, покупайте билеты и выходите заранее — в дни праздников поток туристов особенно велик.

Фото: Telegram / Петергоф | Peterhof