В Петербурге за последние три года количество бюджетных мест в вузы выросло на 11%

Вузы примут почти 30 тысяч абитуриентов.

В новом учебном году в вузы Петербурга на очные программы бакалавриата и специалитета смогут принять 29230 студентов. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов.

По словам главы ведомства, количество цифр приема на дневную форму ежегодно увеличивается. Кроме того, это касается и бюджетных мест. С 2019 по 2022 год их число в вузах выросло на 10,8%.

Количество мест на программы магистратуры составит 13524. Это почти на 6% больше, чем ранее.

Председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко отметил, что значимые позиции занимают ведущие технические вузы. В прошлом году на экзамены по физике записались 6900 человек, в этом году — 6100.

Фото: Piter.tv