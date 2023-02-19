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Из горящего дома на Бронетанковой улице эвакуировали 11 человек
Сегодня, 10:43
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Из горящего дома на Бронетанковой улице эвакуировали 11 человек

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Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В Красносельском районе утром 15 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Бронетанковая улица, 11к1, поступило на пульт спасателей в 10:03. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 10:22 огонь потушили. 

Из опасной зоны были эвакуированы 11 человек, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 15 пожарников и три единицы техники. 

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара в Колпинском районе эвакуировали 13 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бронетанковая улица, пожар в трешке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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