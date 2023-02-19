Из горящего дома на Бронетанковой улице эвакуировали 11 человек

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В Красносельском районе утром 15 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Бронетанковая улица, 11к1, поступило на пульт спасателей в 10:03. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 10:22 огонь потушили.

Из опасной зоны были эвакуированы 11 человек, предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекались 15 пожарников и три единицы техники.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара в Колпинском районе эвакуировали 13 человек.

Фото: Piter.TV