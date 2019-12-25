В котельной на Ижорском заводе произошел пожар

Предприятие находится в Колпино.

На Ижорском заводе произошел пожар. Спасатели уже выехали на вызов, узнал Piter.TV от источника. Предприятие находится в Колпинском районе Петербурга.

Сообщение о возгорании поступило днем 17-го ноября. По нашей информации, в огне оказалась котельная. На данный момент происходит открытое горение. Детали пока не известны.

UPD. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Подробности можно узнать здесь.

Ранее Piter.TV рассказывал об инциденте в котельной Красносельского района. В результате взрыва газового баллона слесарь 4-го разряда 1997-го года рождения получил ожоги лица и рук 1-й степени.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Ижорские заводы / VK