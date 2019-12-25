Огонь охватил 30 кв. метров на территории Ижорского завода

Пожар уже ликвидировали.

Piter.TV узнал подробности чрезвычайного происшествия, которое сегодня произошло на территории Ижорского завода.

По информации нашего источника, пожар в неэксплуатируемом здании на первом этаже случился во втором часу дня 17-го ноября. Оно расположено на Финляндской улице, 1. В помещении 8 на 5 метров загорелась обстановка на площади 30 кв. метров. В 14:04 огонь локализовали. Угроза распространения отсутствует. Также обошлось без пострадавших.

В 14:35, по информации МЧС по Петербургу, пожар ликвидировали.

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб