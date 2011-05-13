На балконе в Отрадном горел мусор

Были спасены трое людей и экстренно эвакуированы еще 50 жильцов.

В Кировском районе Ленинградской области, на улице Советской в поселке Отрадное, произошел пожар в двухкомнатной квартире, где были спасены трое людей и экстренно эвакуированы еще 50 жильцов. Об этом информировало региональное управление пожарной охраны "Леноблпожспас".

Возгорание возникло поздно вечером 8 декабря. Спасатели установили, что источником пожара послужил загоревшийся мусор на балконной территории площадью 5 кв.м. Следствием пожара стало плавление потолочного покрытия и повреждение окна в одной из комнат квартиры.

Работа по ликвидации возгорания велась сотрудниками подразделений пожарной охраны номер 131 и 111 Кировского отряда "Леноблпожспас".



Фото: Piter.TV