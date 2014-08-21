Мансарду дома на улице Тюшина тушили почти три часа

В Центральном районе вечером 20 августа произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на улице Тюшина, 10, поступила на пульт спасателей в 19:59. Огонь охватил трехкомнатную квартиру: полыхало на площади 35 "квадратов", также горела мансарда на 10 "квадратах". К 22:46 пожар потушили.
Сведений о пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее во время пожара на Васильевском острове пострадали две женщины.
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