При пожаре на Тюшина пострадали люди

В больницу доставили двух жильцов коммунальной квартиры.

В Центральном районе сегодня утром, 17 января, произошел пожар. На улице Тюшина, 20, загорелась коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:50. В это время пламя охватило семь квадратных метров.

Бороться с огнем приехали 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 1,5 часа.

Во время пожара пострадали люди. В больницу доставили двух жителей дома.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в пожаре на Заневском проспекте погиб человек, пострадали трое.

Фото: Piter.tv